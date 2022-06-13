شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تجتمع غدا لوضع اللمسات الأخيرة بشأن تقرير موازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، موضحا أنها ستعقد اجتماع غدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة حول التوصيات التي ستدرج بالتقرير لمختلف القطاعات .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستدرج توصية باعتمادات للموازنة بشأن حافز المعلمين للصف الخامس الابتدائى، وحافز الجودة لأساتذة الجامعة ومعاونيهم، كما سيتم وضع توصية لزيادة موازنة المستشفيات الجامعية فيما يخص الأدوية ومستلزمات التشغيل .

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش على مدار يومي الأربعاء والخميس، في اجتماعاتها تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، مشددا أنها لن تتضمن أي أعباء جديدة على المواطن البسيط .

جدير بالذكر أن مجلس النواب يعاود انعقاد جلساته القادمة، يوم الأحد القادم والموافق 19 يونيو، لمناقشة عدد من القضايا والتشريعات المطروحة على مائدته .