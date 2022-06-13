شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يهنئ التنسيقية بذكرى تأسيسها..ورئيس الشيوخ ممازحا: النهارده 4 سنوات ويوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والعرفان لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة تهنئته لمرور 4 سنوات على بداية انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، ومازحه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا :" النهارده 4 سنوات ويوم"، وعقب النائب عمرو عزت قائلا:" أنا مكنتش موجود بالأمس".

وأضاف "عزت "خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الرياضة؛ أن تنسيقية شباب الأحزاب انطلقت وانطلق معها الحراك السياسي، واستمرت وستستمر لتثبت للشعب المصري أن الشباب دومًا قادرون على تحريك المياه الراكدة.