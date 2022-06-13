شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون الرياضة الجديد يحفظ الصحة العامة للرياضيين من تعاطى المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نواب بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والذى يناقش اليوم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدين أنه يعمل على الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وبدوره وجه النائب عصام هلال الشكر للحكومة، وخاصة وزارة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة، مؤكدا أن المجال الرياضي شهد تطورات كبيرة ومشروع القانون محل النقاش يواكب التطورات الرياضة، مضيفا :" الرياضة فى حاجة لدعم لكل الجهات" معلنا الموافقة على مشروع القانون".

بينما قال النائب هشام سويلم: نحن الآن بصدد مشروع قانون جديد وخطير، له أهداف عديدة منها الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، كما يستهدف التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما يعمل على معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية".

وأضاف "سويلم" أن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة تعمل على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين بما يتوافق مع الرؤية المستدامة 2030، مضيفا :" كان يجب إدخال بعض التشريعات واستحداث مواد بما يواكب هذه التطورات والمواثيق الرياضية ومزيدا للحفاظ على الصحة العامة للرياضة والتوسع فى الاتحادات الرياضية لذلك نوافق على التعديل المقدم من الحكومة.

فيما قالت النائبة سناء سليمان، أوافق على مشروع القانون لأنه يتناسب مع تطلعات رؤية الدولة المصرية فى المنظومة الرياضة، بينما أعلن النائب أيمن عبد المحسن الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن الرياضة ضمان الحياة مفتاح حياة المستقبل، مضيفا:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

كما أعلن محمد الشيخ الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن مصر تفتح أذرعها لأبنائها المخلصين، هذه القوانين لها يوسع الممارسة الديمقراطية وهذا أمر فى غاية الأهمية ويحافظ على الرياضة المصرية.