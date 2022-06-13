شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالشيوخ يؤيدون تعديلات قانون الرياضة: تسد الثغرات وتدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إشادة من جانب الأعضاء بمشروع القانون والتعديلات التى أدخلتها اللجنة.

أكد النائب محمد منصور الشيخ، أهمية مشروع القانون لدعم الرياضة، مشيرا إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب فرج فتحى فرج، إن هذا القانون جاء ليواكب التطورات العالمية، ولسد الثغرات فى قانون الرياضة الحالي، وأعطى مزيدا من الحرية للهيئات الرياضية والجمعيات العمومية، وهو قانون جيد واوافق عليه من حيث المبدأ.

وفى كلمته، قال النائب مجدى سليم: "أشكر اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، ولكن أبدى عتاب على اللجنة والوزارة بحكم أننى ابن من أبناء الصعيد، كنت أتمنى دعوة بعض رؤساء الأندية للمشاركة فى مناقشة مشروع القانون، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".

فيما، أشار النائب حاتم حشمت، إلى أهمية تعديلات قانون الرياضة، قائلا:" أعلن باسم حزب حماة الوطن الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات".