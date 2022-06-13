شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الشيوخ": اللجنة حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بمناقشة قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة على دعوة العديد من الأندية الرياضية في المحافظات سواء من الصعيد أو غيره للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح أنه تم توجيه الدعوة لـ14 رئيس نادي، اعتذر منهم 3 فقط، مؤكدا أنه تم دعوة العديد من الخبراء في الشأن الرياضي، وممثلين عن العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام واللجنة الأوليمبية وكافة المعنيين والمهتمين بشئون الرياضة.

وقال أحمد أبو هشيمة: استمعنا لجميع الآراء من أجل الخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.