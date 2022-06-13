شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء تنسيقية الأحزاب لـ"أ ش أ": إطلاق حوار وطنى جامع نجاح كبير للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب محافظ المنوفية، إن إطلاق حوار وطنى جامع بين القوى والأطراف السياسية، قادر على التعبير عن أحلام وطموحات الشعب المصرى، يعد نجاحا كبيرا للدولة المصرية، "فعند التحدث عن العملية السياسية فنحن نتحدث عن حياة سياسية قائمة على الحوار بين التيارات المختلفة، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين ونجاح هذا الحوار مرهون بتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف موسى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس تنسيقية الأحزاب - أن الجمهورية الجديدة قائمة على التواصل والبناء بين مكونات المجتمع، بجانب الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت انفتاحا سياسيا أو إعلاميا، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والالتزامات التي ألزمت الدولة المصرية بها نفسها، أو الحوار الوطني الأخير الذي تم إطلاقه، منوها بأن كل هذه الخطوات اتخذتها الدولة لدعم وتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي تحاول التنسيقية تصل إليه.

وأشار إلى أن التنسيقية اتخذت شعار "السياسة بمفهوم جديد" على مدار الأربع سنوات الماضية؛ لأنها تبنت فكرة تواجد منصة حوارية بين التيارات السياسية من مختلف الأيديولجيات، مؤكدا أن التنسيقية نجحت في خلق حالة من الحوار السياسي الجامع لمختلف التيارات كي تعبر عن أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه يمكن البناء على الحوار الديمقراطي والمؤسسي مثلما فعلت التنسيقية خلال السنوات الماضية، عبر مشاركتها في المؤتمرات والمحافل السياسية والمؤتمرات الرئاسية الشبابية ومنتدى شباب العالم أو غيرها من المنتديات.

وتابع أن الثقة التي أولتها القيادة السياسية للتنسيقية بتعيين 6 من أعضائها نوابا للمحافظين تمثل خطوة دعم للعمل الذي يقوم به شباب التنسيقية، كما أنها تمثل محورا كبيرا من تحمل المسؤولية من جانب التنسيقية، من خلال تمكين جيل من الشباب بأن يقع على عاتقه مسؤولية النجاح وفتح مزيد من الأبواب لمفهوم تمكين الشباب.

كما أشار إلى أن ثقة الشعب المصرى في وجود 48 نائبا من نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ كبيرة جدا، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لوضع التعديلات التشريعية وقياس الأثر التشريعي وغيره من الأدوات البرلمانية، الأمر الذي يعبر عن اهتمام المواطنين بالجمهورية الجديدة.