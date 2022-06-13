شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يعلنون موافقتهم على تعديلات قانون الرياضة: تحمل الخير لشباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نواب بمجلس الشيوخ موافقتهم، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، واصفين إياه بـ"القانون الذى يحمل الخير لشباب مصر".

وأعلن النائب رزق علوان موافقته على مشروع القانون، قائلا:" نثمن دور الحكومة متمثلا فى وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدا أن الرياضة حق للجميع كما أنها ترتقي بالجميع وممارستها جزء من الحياة وتعتبر أسلوب حياة.

بينما قال النائب رمضان سرحان، تعديلات قانون الرياضة تتوافق مع متطلبات العصر، كما أنه يحفظ على الصحة العامة للرياضيين ويزيل العقبات التي تواجه الرياضة.

وقال النائب محمد عبد المعطي، :" نشكر الحكومة على هذا القانون الذى يحمل الخير لشباب مصر ونشكر لجنة الشباب والرياضة على جهودها بهذا القانون" مضيفا:" هذا القانون يعكس متطلبات الشباب ويمكن هذا المشروع هو الذى نحلم به وبالتالي يجب على الجميع أن يوافق على هذا القانون".

وبينما قال النائب هاني نعمة الله:" وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور كبير"، مضيفا :" لا يجب أن نعتمد المهارة الفذة فى الشأن الرياضي بل علينا أن نعتمد على منهج علمي وهو منهج متطور لكل رياضى".

فيما قالت النائب عايدة نصيف:" الرياضة أداء لتحقيق سلام يدوم طويلا، ونص عليها الدستور المصري فى المادة 84، مشيرة إلي أن التعديلات تعالج أوجه القصور".