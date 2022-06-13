شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تعالج القصور التشريعى فى القانون الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور محمد شوقى، إن التعديلات الواردة بمشروع قانون الرياضة يحقق التوافق بين نصوص القانون المعدلة والميثاق الاوليمبى.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ بجلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ووجه النائب سيد عبده الشافعى، عتاب إلى اللجنة البرلمانية التى أعدت تقريرها حول مشروع القانون، بسبب عدم وجود ممثل للمؤسسات التعليمية خلال مناقشة التعديلات.

ولفت النائب محمد صبرى، إلى أنه كان هناك تفاؤل فى الوسط الرياضى بصدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لكن بعد التطبيق اتضح بعض السلبيات، فكان اتجاه محمود من الحكومة أن يتم إعادة طرح مشروع القانون بتعديلات، لافتا إلى أن اللجنة البرلمانية وضعت يدها على كثير من النقاط الهامة، ووضعها فى نصابها السليم، ومن الأمور الحميدة التى جاءت بالتعديلات الاهتمام بالنشاط الرياضى المدرسة، وتربية النشء رياضيا هو الأساس فى بناء الدولة.

وأشار النائب هشام الحاج، إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، لافتا إلى أن التعديلات جاءت لتعالج القصور التشريعي فى قانون الرياضى 71، ويطرح حلول جديدة تواكب التغيرات المجتمعية، وتوثق اللامركزية، وتعالج عقبات التحكيم، وتحدد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والجامعى، وتضع ضوابط لعمل الاتحادات النوعية ويجعلها أكثر تنظيما.