شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى نائب التنسيقية: أوافق مبدئيا على تعديلات قانون الرياضة لدورها فى بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا على أهمية الرياضة ودورها فى بناء الإنسان المصري ودعم الشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال النائب محمد السباعى: "أشكر لجنة الشباب والرياضة على المجهود الذى بذلته فى إعداد التقرير، ومناقشة مشروع القانون، فالرياضة مهمة وأسلوب حياة فى ظل الدولة المصرية الجديدة، ولدعم الشباب الذين لابد أن نوفر لهم كل السبل لممارسة الرياضة".

وأشار السباعي، إلى أن تعديلات قانون الرياضة جاءت رغم مرور 5 سنوات على القانون الحالي الذى صدر فى عام 2017 طبقا للأثر التشريعي، والذى نتج عن تطبيق القانون وجود ملاحظات وضرورة لإدخال تعديلات.

وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية أن يكفل القانون الممارسة الرياضية لكل الفئات ودعم دور الهيئات الرياضة، متابعا: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون تقديرا وإعزازا لدور الرياضة المصرية فى بناء الإنسان".