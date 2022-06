حرب وشيكة تضرب أبواب تايوان.. الصراع يشتعل بين بكين وواشنطن

.

التحذير الجديد أطلقه وزير الدفاع الصيني، وي فنجي، في خطاب ألقاه أمام بقمة حوار "شانغري- لا" الأمنية في سنغافورة، الأحد 16 يونيو، رغم تأكيده في كلمته على التزام بكين بالحفاظ على السلام بالمنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

ويعد التحذير هذه المرة هو الأكثر جدية، إذ قال وزير الدفاع الصيني: "لا أحد يجرؤ على فصل تايوان عن الصين، نريد التوحيد السلمي لكننا لن نتردد في القتال"، ما يشير إلى أن سيناريو الحرب غير مستبعد على بكين".

ويأتي التحذير شديد اللهجة بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، التي ألقى فيها اللوم على الصين بشأن الوصول لهذه المرحلة من الصراع.

التصريحات الصينية شديدة اللهجة سبقها لوم أمريكي موجه لبكين، إذ تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال تصريحات بذات المؤتمر والمسمى بـ"قمة شانغري لا"، بمساعدة الدول الآسيوية وذلك للتصدى لمواجهة ما وصفه بـ"التنمر" الصيني، قائلا: "لا نريد تكرار أزمة أوكرانيا في منطقة المحيط الهادئ"

ووجه رسالة إلى دول المنطقة قائلا إنها في "قلب الإستراتيجية الأمريكية الكبرى"، مؤكدا أن الانشغال الأمريكي في الأزمة الأوكرانية لا يجعلها تغفل عن باقي القضايا الهامة وتستهلك مواردها.

ولم يكتف "أوستن" بذلك، بل قارن السياسة الروسية والنهج الصيني الذي وصفه بالأكثر قسرا وعدوانية، في تعاملاته الإقليمية، داعيا لتكوين جبهة آسيوية لمواجهة التهديد الصيني.

وبحسب ووكالة الأنباء الألمانية، فإن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواجه شكوكا كبيرة بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن سيادة الدول الآسيوية الصغيرة؛ إذ باتت تركز على موازنة العلاقات مع الصين، باعتبارها القوة الاقتصادية المهيمنة في المنطقة.

موائمة تايوانيةمن جهتها ترى تايبيه أن التصريحات العدوانية من شأنها الإضرار بمصالحها، وظهر هذا جليا في تصريحات الرئيس التايواني، سو تسينج تشانج، والذي قال إن تايبيه لا ترغب في إغلاق الباب أمام الصين، مؤكدا استعداد بلاده على التواصل بنية طيبة، بناء على أساس المساواة ودون فرض شروط سياسية مسبقة.

وأقال رئيس الوزراء التايواني " مادامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، مما وصفه بـ"الزيادة المقلقة" في في عدد المواجهات بين الطائرات والسفن الصينية مع طائرات الدول الأخرى، قائلا إن واشنطن ستقف إلى جانب حلفائها بما في ذلك تايوانوفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى طوكيو، مايو الماضي، وضع أحد المراسلين صورة موازية لأوكرانيا، حيث ميّز بين الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لكييف في حربها ضد روسيا و"التورط في الصراع الأوكراني عسكريا"، ثم سأل بايدن: "هل أنت على استعداد للتدخل عسكريا للدفاع عن تايوان، إذا تعلق الأمر بذلك؟

ورد بايدن بصراحة وبدون تردد "نعم" قبل أن يضيف "هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا".

وبحسب مجلة "بيزنس إنسايدر"، كان المعنى الواضح هو أن دعم الولايات المتحدة سيتجاوز مجرد توريد الأسلحة للمساعدة في الدفاع عن تايوان، مما أدى إلى اندلاع موجة من النشاط الدبلوماسي من قبل المسؤولين الأمريكيين الذين يحاولون التراجع عن تصريحات الرئيس.

وأضافت المجلة أن إعلان بايدن من شأنه أن يقوض سياسة الولايات المتحدة الراسخة في "الغموض الاستراتيجي" فيما يتعلق بالتزاماتها الأمنية لتايوان.

