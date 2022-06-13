الرئيس بوتين يعفي ناتاليا بوكلونسكايا من مهماهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائبة رئيس الوكالة الفدرالية للتعاون في رابطة الدول المستقلة، ناتاليا بوكلونسكايا، من منصبها اليوم الاثنين.



وجاء في نص الأمر الرئاسي الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم إعفاء ناتاليا بوكلونسكايا فلاديميروفنا من منصب نائبة رئيس الوكالة الفيدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة، والمواطنين الذين يعيشون في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي".

من جانبها أعلنت بوكلونسكايا أن استقالتها كانت بسبب نقلها إلى وظيفة أخرى.

وكتبت في قناتها على "تيليغرام": "أنا ممتنة لرئيسنا على دعمه وثقته".

وأصبحت بوكلونسكايا نائبة لرئيس الوكالة الفيدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة في فبراير الماضي.