شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية قوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية لتكون "أقوى بكثير"، وذلك أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين يوروساتوري قرب باريس.



وقال: "إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيدة، علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، لتصبح أقوى بكثير وأكثر تطلّاً".

وجاء كلام ماكرون في سياق زيادة ميزانيات الدفاع في مواجهة الحرب في أوكرانيا.