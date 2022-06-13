شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان النيوزيلندي يعتزم التنحي بعد خلافات مثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم رئيس البرلمان النيوزيلندي، تريفور مالارد، التنحي عن منصبه بعد حدوث بعض الخلافات المثيرة للجدل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين في ولنجتون، إن مالارد سيترك منصبه في منتصف أغسطس المقبل، قبل أن يتولى منصبا دبلوماسيا بأوروبا في مطلع عام 2023

ونفت أرديرن أن يكون لهذا الاجراء أي علاقة بانتقاد سلوك مالارد، حيث قالت إنه أخبرها بعد إجراء الانتخابات في عام 2020 أنه يرغب في ترك منصب رئيس البرلمان.