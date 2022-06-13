الأنواء الجوية تحدد موعد زوال العاصفة الترابية – عاجل

وذكرت الهيئة في التقرير الذي ورد لـ الخليج 365، أنه "من المتوقع أن تخف شدة الغبار للمنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد تدريجيًا بعد ظهر اليوم، باستثناء الأقسام الشمالية منها (ديالى ، تكريت) حيث يستمر الغبار ويكون كثيفاً ويتحسن تدريجيًا صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 حزيران 2022".وأضافت، أن "المنطقة الشمالية من المتوقع ان يتحسن الطقس فيها تدريجياً صباح يوم غد الثلاثاء، بعد ما تأثر بجو مغبر وفرصة عواصف ترابية خاصة في الاقسام الجنوبية والشرقية منها ( الموصل كركوك ، اربيل )".

وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، ويتحول تدريجيا إلى مغبر بعد الظهر ابتداءً من الاقسام الغربية ومن ثم يتحسن صباح يوم الثلاثاء".