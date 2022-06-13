لهذا السبب.. الصدر 'يطرد' شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة)

وذكر المكتب الخاص للصدر بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أن "الشخصين المدرج اسميهما في الوثيقة أدناه مطرودان من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام وذلك بسـبـب قيامهما بأعمـال وقحة ومسيئة شرعيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فـي محافظة الديوانية".