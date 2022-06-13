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لهذا السبب.. الصدر 'يطرد' شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، طرد شخصين من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام.
وذكر المكتب الخاص للصدر بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أن "الشخصين المدرج اسميهما في الوثيقة أدناه مطرودان من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام وذلك بسـبـب قيامهما بأعمـال وقحة ومسيئة شرعيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فـي محافظة الديوانية".

أدناه الوثيقة:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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