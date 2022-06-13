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انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. الصدر 'يطرد' شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، طرد شخصين من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام.
وذكر المكتب الخاص للصدر بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أن "الشخصين المدرج اسميهما في الوثيقة أدناه مطرودان من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام وذلك بسـبـب قيامهما بأعمـال وقحة ومسيئة شرعيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فـي محافظة الديوانية".
أدناه الوثيقة:
أدناه الوثيقة: