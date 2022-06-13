12 ألف صفحة.. فتاة تصمم فستاناً من سلسلة 'هاري بوتر'(صور)

بغداد - ياسين صفوان - صمَّمت فتاة أمريكية فستاناً باستخدام صفحات من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة.



وكانت هالي سكوتش، التي تسكن في أركنساس، من المعجبين بكتب هاري بوتر منذ أن فتحت أول كتاب في السلسلة.

وكان والدا هالي مطلقين في ذلك الوقت، وكانت قراءة هاري بوتر بمنزلة بلسم لقلبها الجريح.

وبعد تخرجها في المدرسة الثانوية، قررت أن تصنع فستانها الخاص، وعلى الفور جاءت إليها فكرة صنعه من صفحات كتبها المفضلة، خاصة عندما عثرت على بعض مجلدات هاري بوتر القديمة الممزقة في متجر للكتب المستعملة.

وأمضت الفتاة أربعة أيام متواصلة في الضغط على الصفحات وطيها في شكل مروحة تمهيداً لاستخدامها في تزيين ذيل فستانها.