بالصور.. قوة مشتركة تغلق صالة للروليت وتعتقل من فيها في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، أن قوة مشتركة أغلقت صالة للروليت والقت القبض على من فيها في محافظة الديوانية.

وقال اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني بحسب بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة بأمرة مدير الأمن السياحي فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين من قوة أسد والجريمة المنظمة وبناء على معلومات مؤكدة قد تمكنت في ليلة أمس من القاء القبض على عدد من الأشخاص وغلق صالة للروليت في الديوانية".



واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المخالفين".