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مذكرة مقترحات محامي الصعيد بشأن تعديلات قانون الأسرة.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ملامح مذكرة مقترحات محامين ومحاميات الصعيد بشأن تعديلات قانون الأسرة"، استعرض خلاله نص مذكرة مقترحات مقدمة من محامين ومحاميات الصعيد تتضمن 30 بندا أو تعديلا، الأبرز سن التقاضي 16 عاما هجريا والتوسع في اختصاص رئيس محكمة الأسرة، وطرق الطعن في الأحكام والقرارات، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

 


موقع برلمانى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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