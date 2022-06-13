شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة مقترحات محامي الصعيد بشأن تعديلات قانون الأسرة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ملامح مذكرة مقترحات محامين ومحاميات الصعيد بشأن تعديلات قانون الأسرة"، استعرض خلاله نص مذكرة مقترحات مقدمة من محامين ومحاميات الصعيد تتضمن 30 بندا أو تعديلا، الأبرز سن التقاضي 16 عاما هجريا والتوسع في اختصاص رئيس محكمة الأسرة، وطرق الطعن في الأحكام والقرارات، وإليكم التفاصيل كاملة: