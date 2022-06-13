شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اقتراحات برغبة أمام مجلس الشيوخ اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 10 تقارير للجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل تقريرين للجنة الثقافة والسياحة والآثارو الاعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب سامح صـلاح الشيمى، بشـأن إعادة فتح مكتبه الطفل "سوزان مبارك سابقا " بالإسكندرية، ومن النائب نصيف حفناوى عفيفي، بشأن تشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى .

وتتضمن أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى من خلال تقديم الإرشاد النفسي والتربوى والاجتماعي للطلاب، ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة مع تفعيل دور الأخصائى النفسي في المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعي .

وتشمل 4 تقارير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب رمضـان إمام بشـأن حصر الأراضي الفضاء بمحافظة الإسماعيلية وتخصيصها لوزارة الشباب وتحويلها إلى مراكز شباب، ومن النائب محمد مجدى فريد بشأن استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية (فورمولا إى) مما له آثار إيجابية على الدولة المصرية، واقتراح من النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان، بشأن دراسة وتفعيل استغلال وتطوير القرية الأوليمبية بمدينة مرسى مطروح لتكون اسـتاد لفرق محافظة مطروح، بالإضافة إلى اقتراح من النائب ياسر الهضيبى، بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

كما تتضمن تقريرين للجنة الزراعة والرى بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد القناوى، بشأن إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة علىضفاف المجاري المائية والترع وفى لحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق، ومن النائب جمال ابو الفتوح بشأن التوجه إلى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية، بالإضافة إلى تقرير لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية الريدان مركز شبراخيت البحيرة.

