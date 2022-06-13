شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحوص لملايين وعزل آلاف بعد تفش لكوفيد في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سارعت السلطات في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين لاحتواء تفش لكوفيد-19 يعود إلى حانة صاخبة أبوابها مفتوحة طيلة اليوم ومعروفة بمشروباتها الكحولية الرخيصة وحشودها الضخمة، وقررت إجراء فحوص إلزامية لملايين وعزل الآلاف في عمليات إغلاق محددة الهدف.

ورصدت السلطات 200 إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالحانة التي عادت للعمل عندما جرى تخفيف قيود مكافحة المرض في المدينة الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على صعوبة نجاح الصين في تطبيق سياسة (صفر كوفيد) بينما تختار باقي دول العالم تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.

وجددت عودة إصابات كوفيد للظهور المخاوف المتعلقة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وما زالت الصين تحاول التخلص من أثر إغلاق دام شهرين في شنغهاي مما أضر أيضا بسلاسل الإمداد العالمية.

وبدأ حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية وحيث تقع الحانة التي شهدت التفشي الأخير، حملة فحوص جماعية اليوم الاثنين وتستمر لثلاثة أيام بين سكانه البالغ عددهم نحو 3.5 مليون نسمة.