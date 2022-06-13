13 يونيو , 2022
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ ف ب).
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية في نهاية الأسبوع بعد أيام على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيستخدم «القوة ضد القوة» للدفاع عن سيادة بلاده.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول الأحد إن الجيش الكوري الجنوبي رصد «مسارات طيران عدة» يُعتقد أنها نيران مدفعية كورية شمالية وذلك بين الساعة 8:07 والساعة 11:03 صباح الأحد. وذكّرت الهيئة بأن سيول مستعدة دوماً لرد فعل عسكري حازم بالتعاون مع حليفها الأميركي.
وعادةً ما تُعلن وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة عن أيّ تجارب أسلحة ناجحة في غضون 24 ساعة، غير أنّها لم تُشِر إلى إطلاق صواريخ يوم الأحد أو إلى أيّ عمليّات إطلاق صاروخية حديثة.
وعقد مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة في كوريا الجنوبيّة اجتماعاً مساء الأحد للبحث في إطلاق القذائف المدفعيّة تلك، وإعادة التشديد على موقف سيول المتمثّل بـ«الرد بهدوء وحزم» على استفزازات بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت الرئاسة.
وأشارت الرئاسة إلى أن القذائف المدفعية التي أُطلِقت صباح الأحد كانت من النوع «التقليدي» وارتفاعها مخوفض نسبياً وقصيرة المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان كيم أنه سيستخدم «القوة ضد القوة»... كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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