رئاسة الأركان الأوكرانية: قواتنا طردت من وسط سيفيرودونيتسك

جندي أوكراني يسير عبر نفق خندق في موقع يسيطر عليه الجيش الأوكراني بين مدينتي ميكولايف وخيرسون الجنوبيتين (أ ف ب).

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية الإثنين أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وأفاد الجيش في إحاطته الصباحية على فيسبوك «شن العدو بدعم مدفعي هجوماً على سيفيرودونيتسك حقق نجاحاً جزئياً وطرد وحداتنا من وسط المدينة»، مؤكداً أن المعارك «متواصلة».