جدري القرود يصل إلى فنزويلا... تسجيل أول إصابة لرجل دخل البلاد عبر المطار

جدري القرود (أ ف ب).

أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الأحد تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

وقالت وزيرة الصحة ماغالي غوتيريز على تويتر إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.

وقالت الوزارة في بيان «تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية».

وكانت الأرجنتين أول دولة في أميركا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود.

وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القرود خارج مناطق غرب ووسط أفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.