انت الان تتابع خبر نائب يحدد طرق السيطرة على الجريمة المنظمة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اكد النائب مهند الخزرجي، اليوم الاثنين، ان تعاظم الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في العاصمة بغداد تحتاج الى يقضة الاجهزة الامنية والتعاون والتنسيق بين الجهات الاستخبارية وتفعيل مذكرات القبض بحق المشتبه بهم للقضاء على تعاظم هذه الظاهرة التي باتت تنعكس سلباً على الوضع الامني في العاصمة.

