لبنان.. دعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحية بسبب وباء "اليرقان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد نقيب الصيادلة في لبنان​، ​جو سلوم​، على ضرورة "إعلان حالة طوارئ صحية بسبب وباء اليرقان".



وأكد ​جو سلوم ضرورة "إعلان حالة طوارئ صحية"، لافتا إلى أن "وباء اليرقان قد يتعدى منطقة ​طرابلس​ إلى مناطق عدة، وأنه يجب التأكد من سلامة الغذاء وفحص المياه والخضار لعدم تفشي الوباء".

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن "الحالات تعدت الـ250 في طرابلس والجوار"، مشددا على أن "الوقاية أصبحت ضرورة، وعلى المستشفيات أن تبقى جاهزة ومستعدة لاستقبال المرضى".

وأضاف: "اللقاحات مفقودة لأنها ما زالت مدعومة من الدولة، وهناك تأخر كبير في استيرادها، والأهمية تكمن في فتح اعتمادات خاصة ولاعتماد استراتجية ثابتة وخطّة نقابة الصيادلة لدعم استيراد الأدوية المستعصية".

وأمس الأحد، حذر سلوم من أن "عددا من اللقاحات مقطوعة في لبنان منذ فترة، منع الأطفال حديثة الولادة من الحصول عليها".

كما دان عمليات التهريب للدواء، مؤكدا "ضرورة حفظ اللقاحات في أماكن مبردة، ما لا يكترث له المهربين ويجعل اللقاحات غير فعالة، ووجوب فتح الاعتمادات لتأمين الدواء المقطوع في القريب العاجل".