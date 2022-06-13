شكرا لقرائتكم خبر عن وزير روسي يتعهد بالبقاء للأبد في أراضٍ أوكرانية تسيطر عليها موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه وزير من الكرملين إلى احدى المناطق التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا للتأكيد على مزاعم موسكو الإقليمية هناك، بينما تستمر الهجمات بالبلاد.

وسافر وزير التعليم سيرجي كرافتسوف إلى ميليتوبول، وهي مدينة بمنطقة زابارويجيا، وقال إن روسيا جاءت للبقاء للأبد، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وقال امس الأحد الذي يوافق عيد روسيا الوطني "يوم روسيا": "لم أكن لآتي إذا كانت هناك أي شكوك".

وفي تصريحات نقلتها قناة "آر تي" الروسية الحكومية، تعهد الوزير بتطهير المناهج الدراسية من المواد المناهضة لروسيا، بينما أضاف أن تعليم اللغة الأوكرانية سوف يستمر.

وتأتي تصريحاته بينما تواصل القوات الروسية قصف البلاد في حرب تجاوزت الآن أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تسعى موسكو للسيطرة على جنوب أوكرانيا وشرقها.

وفي مناطق تحتلها بالفعل القوات الروسية، تعزز موسكو مكاسبها عبر فرض عملتها وتمكين المواطنين من أن يصبحوا مواطنين روس إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى.

وزعم كرافتسوف أن "النظام في كييف كان يثير مشاعر مناهضة لروسيا، في دعاية فعلية للنازية والفاشية"، مرددا بذلك دوافع موسكو بأن غزوها يهدف إلى نزع النازية عن أوكرانيا.

وطالما اشتكت أيضا القيادة السياسية لدى الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في أوكرانيا متحيز بشكل أيديولوجي. وقال كرافتسوف إنه تم تجهيز المدرسين وتسليم الكتب الدراسية.

ولا تزال منطقة زاباروجيا تحت السيطرة الأوكرانية بشكل جزئي على الرغم من أكثر من ثلاثة أشهر من المعارك الشرسة.

غير أن إقليم خيرسون المجاور أصبح تحت السيطرة الروسية تماما.

ولم يكن من الممكن التحقق مما إذا كان الوزير في منطقة الحرب فعلا، لكن وبينما أشار كرافتسوف إلى العطلة الروسية، أكدت القيادة في موسكو احتمالية النصر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تقف متحدة ومخلصة للوطن لدى تقديمه أوسمة.