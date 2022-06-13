شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصيني يحذر من خطر اندلاع حرب بسبب تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الدفاع الصيني واحدا من أقوى التحذيرات من جانب بلاده حتى الآن، بشأن خطر اندلاع حرب بسبب تايوان، حتى في الوقت الذي أعاد فيه تأكيد التزام بكين بالحفاظ على السلام في آسيا.

وفي خطاب ألقاه أمام أكبر مؤتمر أمني في المنطقة، أمس الأحد، أعرب وزير الدفاع الصيني وي فنجي مرارًا عن استعداد بكين للقتال لمنع تقسيم رسمي من قِبَل الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في تايبيه، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وكانت التصريحات بشأن تايوان جزءًا من رد أوسع نطاقًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، قبل يوم بشأن إستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي ألقى وي باللوم عليها في دفع الجانبين نحو المواجهة.

وقال وي لمسؤولي الأمن العالمي، الذين اجتمعوا لحوار (شانجري-لا) الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في سنغافورة «لا يجرؤ أحد على فصل تايوان عن الصين، لن نتردد في القتال» مؤكدًا مجددًا موقف بكين طويل الأمد حول النزاع.

وتابع «سوف نقاتل مهما كان الثمن. وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد بالنسبة للصين».

قال وزير الدفاع الصيني إن بكين أحرزت «تقدما كبيرا» في تطوير أسلحة نووية جديدة لكنها لن تستخدمها إلا للدفاع عن النفس ولن تكون البادئة باستخدامها.

وردا على سؤال حول تقارير في العام الماضي تحدثت عن بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ نووية جديدة في شرق الصين، قال وي إن الصين «تتبع دائمًا مسارًا مناسبًا لتطوير القدرات النووية لحماية بلادنا». وقال وي لأعضاء الوفود المشاركة في حوار شانجريلا بسنغافورة والذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا إنه تم تشغيل ونشر الأسلحة النووية التي ظهرت في عرض عسكري عام 2019 في بكين والتي تضمنت راجمات مطورة لصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز دي إف-41.

وأضاف إن «الصين طورت قدراتها على مدى أكثر من خمسة عقود. ومن الإنصاف أن نقول إنه تم تحقيق تقدم كبير.

سياسة الصين ثابتة. نستخدمها للدفاع عن النفس. ولن نكون الطرف البادئ في استخدام (الأسلحة) النووية.