عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشريعيات فرنسا.. ماكرون ينتزع فوزا صعبا وقد يخسر الأغلبية المطلقة

الإثنين 13 يونيو 2022

الخليج 365

أظهرت تقديرات أولية مزاحمة تكتل اليسار الفرنسي لتحالف الوسط الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية التي انطلقت جولتها الأولى الأحد.



وانتزع ماكرون الذي أعيد انتخابه حديثا تقدما بفارق ضئيل وفرصة الحصول على أغلبية في الجمعية الوطنية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وفقا لتوقعات.

وأشارت التوقعات مساء اليوم الأحد إلى أن معسكر الرئيس المنتمي لتيار الوسط حصل على ما بين 2ر25% و6ر25%، من مقاعد الجمعية الوطنية وهي تقريبا نفس نسبة التحالف اليساري الذي حصل على 2ر25% إلى 1ر26%.

ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أغلبية واضحة للرئيس الليبرالي في توزيع المقاعد بعد الجولة الثانية من الانتخابات.

ويبدو حزب الرئيس ماكرون في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

وفي تقديرات لـ"إيفوب فيدوسيال"، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد في حين توقع معهد "ايبسوس" أن يفوز بما بين 255 و295 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا.

وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر ماكرون وتحالف اليسار.

وفتحت لجان الانتخابات التشريعية في فرنسا أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، للبدء في عملية التصويت.

ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث سينتهي التصويت عند الساعة 16,00 بتوقيت جرينتش باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع لساعتين إضافيتين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو/حزيران.