الزيدي يدعو قادة الإطار لتخويل جعفر الصدر بتشكيل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، الاثنين، الإطار التنسيقي الى تخويل جعفر الصدر بتشكيل الحكومة.



وقال الزيدي في بيان، "آن الأوان لقادة الإطار لتبني السيد جعفر الصدر مرشحا مستقلا ويخول بتشكيل حكومة يتنازل فيها الشيعة عن فكرة المحاصصة الوزارية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وأدناه نص بيان الزيدي: