أصبح الإسم التجاري لمطاعم ماكدونالدز هو فكوسنا & توتشكا ولم يعد للعلامة المميزة أثر بعد أن ترك بيج ماك روسيا للأبد.

وفي مشهد اقتصادي متغير اليوم الأحد، فقد فتحت ما كانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أبوابها مرة أخرى في موسكو بملكية روسية جديدة واسم جديد معناه «حلو المذاق... وكفى».

وإعادة تسمية تلك السلسة من المطاعم تحت علامة تجارية جديدة، بعد ثلاثة عقود من افتتاح المطعم الأميركي العملاق للبرغر للمرة الأولى في موسكو فيما كان وقتها مؤشراً رمزياً على تحسن علاقة الشرق بالغرب، يمثل مرة أخرى مؤشراً صارخاً على نظام عالمي جديد.

وقد تمثل إعادة فتح سلسلة المطاعم اختباراً لقدرة الاقتصاد الروسي على النجاح بالاكتفاء الذاتي وتحمل العقوبات الغربية.

وستشهد العلامة التجارية الجديدة لمطاعم الوجبات السريعة افتتاح 15 فرعاً بالعاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها بعد أن انسحبت ماكدونالدز من البلاد بسبب ما تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

واصطف العشرات اليوم الأحد خارج ما كانت مطاعم ماكدونالدز في وسط موسكو بعد أن غيرت الشعار إلى «الإسم تغير والحب باق».