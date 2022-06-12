رئيس فنلندا يفجر مفاجأة تخص انضمام بلاده إلى الناتو

ووفقا له، فإن فنلندا سترفض عضوية الناتو دون أن تنضم السويد إلى الحلف.

وقال نينيستيو في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "قضية السويد هي قضيتنا. وهذا يعني أننا سنمضي إلى الأمام يدا بيد".



وزار ستولتنبرغ فنلندا في 12 يونيو ليبحث مع قيادتها آفاق الانضمام إلى التحالف. في 13 يونيو، سوف يصل إلى السويد، حيث سيلتقي برئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون.