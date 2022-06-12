أول تعليق للعذاري بعد تقديم استقالات النواب الصدريين

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، اليوم الاحد، الجميع الى مساندة قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قولاً وفعلاً.

وقال العذاري في بيان، "بإسمي وبأسم جميع الأخوات والأخوة الأعزاء في الكتلة الصدرية نقدم شكرنا وامتنانا لك قائدنا لما قدمته وتقدمه للعراق وشعبه ونسأل الله ان لا نكون قد قصرنا بعملنا وواجبننا وإننا سوف نكون دوماً جاهزين لأي تكليف تأمرنا به".

وأضاف "لا يفوتني ان أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأبطال رجالاً ونساءً من نواب الكتلة الصدرية الذين كانوا نعم الناصر والمعين وكانوا على قدر عالي من المسؤولية والانضباط"، مشدداً بالقول "من هنا اقول على الجميع ان يعلن عن مساندته لقرار سماحة السيد القائد قولاً وفعلاً".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، اليوم الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.