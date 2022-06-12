شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد تطوير منظومتي الصحة والتعليم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تطوير منظومتي الصحة والتعليم، جاء فيها أن دستور 2014 احتوى على 11 مادة من أصل 246 مادة تخص منظومتي الصحة والتعليم، مشيرة الى أن الدولة المصرية عملت على النهوض بالمنظومتين.

وأضافت الدراسة أن الحكومة المصرية أطلقت عام 2016 رؤية مصر 2030 والتي احتوت على محورين كاملين لكل من الصحة والتعليم، كما أطلقت في عام 2018 المشروع القومي لإصلاح التعليم الذي يقوم على طرح نظام تعليمي جديد بدأ تطبيقه في سبتمبر 2018، كما أطلقت عددًا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل؛ استراتيجية التعليم قبل الجامعي" 2014-2030" و "استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030" إضافة إلى الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشارت الدراسة الى أن الدولة عززت البنية التحتية المعلوماتية للمدارس منذ عام 2014، فجهزت نحو 9 آلاف معمل مدرسي و27 ألف فصل مطور وملايين الأجهزة اللوحية "التابلت" مجانًا للطلاب، واعتمدت سياسة الحكومة منذ عام 2014 على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية فأنشأت 4 جامعات أهلية حتى عام 2020، كما طورت المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي بإصدار العديد من القوانين مثل: القانون رقم 23 لسنة 2018 الخاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والقانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

وفيما يتعلق بمنظومة الصحة، أشارت الدراسة الى أن الحكومة وضعت العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020، وقد قدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري مثل التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي وعلاج 1.5 مليون شخص في الفترة من 2014-2018.

ونوهت الى أن الدولة المصرية قدمت عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، والمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية”100 مليون صحة” أُطلقت في عام 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون شخص، وتقديم العلاج مجانًا، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أُطلقت عام 2018 لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. وفي مارس 2022، أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء مليون و118 ألفًا و753 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، والمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة: وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2 مليون و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة، والمبادرة الرئاسية “نور حياة” أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس: أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد الذين تم فحصهم ضمن المبادرة حتى عام 2022 حوالي 9 ملايين و455 ألفًا و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية.