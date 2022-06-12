شيماء عبد الإله: التنسيقية تجربة فريدة وتوافقنا يجعلنا نقدم كل ما يفيد الوطن

القاهرة - سامية سيد - قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تهتم بالرأى والرأى الأخر، موضحة أنه حتى الآن فكرة الاحترام الرأى والرأى الآخر والاختلاف والتوافق حول المشروعات والقوانين والأفكار تجعلنا نقدم كل ما يفيد الوطن والمجتمع.

وأضافت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التنسيقية تمثل تجربة متفردة، متابعة: عندما كنا نلقى بسفراء دول أجنبية كانوا يتحدثون عن صعوبة أن يتم تنفيذ هذه الفكرة أو نقل تجربة التنسيقية لدولهم لأنهم كانوا يتساءلون كيف نتوافق رغم هذا الاختلاف وتعملون بشكل توافقوا.

وتابعت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نأمل أن نستمر فى التوافق ومؤخرا أصبح لدينا شباب صغير السن نحاول أن ننقل لهم التجربة ونجعلهم يتفهموا ما قمنا به منذ بداية التجربة".