شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تتقدم بسؤال لوزيرة البيئة بشأن خطة الوزارة للتوعية بتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطلب سؤال إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية للتوعية البيئة والتعريف بأزمة تغير المناخ، وآليات إشراك الشباب والمجتمع المدنى ورؤيتهم للتوعية فى هذا الملف الهام.

وتساءلت النائبة مرثا محروس، "هل تم عمل خطة إعلامية بالتنسيق مع الهيئات الاعلامية والصحفية لعمل تغطيات إعلامية تساعد على خلق وعى لدى المواطنين بخطورة هذه الأزمة العالمية؟".