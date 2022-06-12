وزير الإعلام اليمني : الهدنة الأممية تكشف من جديد خروقات الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الهدنة الأممية ومفاوضات الأردن كشفت من جديد للداخل والخارج حقيقة مليشيا الحوثي الارهابية، وأنها من تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في "تويتر": "شرعت الحكومة منذ اللحظة الأولى لإعلان سريان الهدنة الأممية بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، فأوقفت إطلاق النار بمختلف الجبهات، وسهلت وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء لوجهتين "الأردن، مصر"وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق ذلك".

وتابع: "في المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثي أيا من التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، وعرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلو متر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز".

ومضى يقول : "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها للهدنة فرصة لترتيب الأوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد".