إيران.. مقتل ضابط في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري بحادث سيارة أثناء أدائه مهمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد مقتل ضابط في القوات الجوية الفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة وسط البلاد، وذلك وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي قال إن طهران سترد فورا على أقل تحرك ضدها.

وأضاف شكارجي -خلال لقاء مع ممثل المرشد الإيراني في إقليم كردستان (غربي البلاد)- أن القوات الإيرانية ترصد تحركات من سماهم الأعداء، مؤكدا أن لدى إيران تقديرات استخباراتية كافية بشأن العدو في مختلف المجالات.

وفي الثالث من الشهر الحالي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قُتل في حادثة داخل منزله، لكنه نفى في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران أثناء عودته إلى منزله.

وفقدت إيران خلال 12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

المصدر : الجزيرة