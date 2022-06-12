شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: نواجه «قرارا تاريخيا» بشأن وضع عضوية أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الدول الأعضاء تواجه "قرارا تاريخيا" في قمة مقررة يومي 23 و24 حزيران/يونيو الجارى بشأن ما إذا كانت ستمنح أوكرانيا وضع العضوية، بينما وجه سفير أوكرانيا لدى ألمانيا دعوة جديدة للحصول على الدعم.

وأضافت فون دير لاين للصحفيين في طريق عودتها من زيارة إلى كييف: "آمل أنه في غضون 20 عاما ، عندما ننظر إلى الوراء ، نكون قادرين على القول إننا فعلنا الشيء الصحيح".

وأضافت" التحدى سوف يكون الخروج من المفوضية بموقف موحد، يعكس ضخامة هذه القرارات التاريخية".

ومن المتوقع أن توصى المفوضية في 17 حزيران/يونيو الجاري بأن يتم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن بشروط تتعلق بإجراءات حكم القانون ومكافحة الفساد.

وسوف يناقش القادة الأوروبيون هذه المسألة خلال القمة المقررة في بروكسل يومي 23 و 24 من الشهر الجاري.