تقدم معسكر ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

يبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم (الأحد).

وفي تقديرات لـ«إيفوب فيدوسيال»، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد، في حين توقع معهد «ايبسوس» أن يفوز بما بين 255 و295 مقعداً، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً. وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في أبريل (نيسان) وتحالف اليسار.

ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أغلبية واضحة للرئيس الليبرالي في توزيع المقاعد بعد الجولة الثانية من الانتخابات.