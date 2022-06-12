شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تتقدم بطلب إحاطة بشأن طمس الهوية الثقافية والحضارية لشاطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الإحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة ووزير السياحة والآثار ووزيرة الثقافة بشأن طمس الهوية الثقافية والحضارية والمعمارية لشاطئ مدينة الإسكندرية.

يأتي ذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجاء في طلب الإحاطة أن أهل الإسكندرية.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت من قبل باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بشأن استغلال عربات القطارات ومحطات القطارات والتذاكر فى الإعلانات التجارية لصالح تطوير السكك الحديدية والمحطات.

وأضافت النائبة رشا فايز كليب، أن ذلك على ضوء مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفى ظل حاجتنا الماسة لتطوير قطاع السكك الحديدية واستكمالًا للجهود المبذولة من الدولة فى هذا القطاع الحيوى الهام، موضحة أنها اقترحت وضع خطة لطرح محطات القطارات وعربات القطارات وتذاكر القطارات لاستغلالها واستثمارها إعلانيًا، ضمن خطة شاملة للاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة فى أعمال الدعاية والإعلان والتى تشمل الأراضى والمنشآت ومحطات القطارات وأسوار السكك الحديدية والقطارات المتحركة والتذاكر.