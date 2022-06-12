شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: كنا ننتظر الحوار الوطنى.. واختيار ضياء رشوان ضربة معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل: كنا ننتظر فكرة الحوار الوطنى منذ فترة طويلة، والحياة السياسية كانت تحتاج إلى ذلك، وكنا ننتظر مثل هذا النداء الذى يوجهه الرئيس السيسي، وعلى الجميع أن يتعاطى معه بإيجابية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: الأحزاب السياسية الجادة لابد أن تكون مستعدة تماما، من خلال رؤية حالمة، ونحن كحزب عكفنا على محاور 4، هي: محور سياسى واقتصادى ومحور ثقافى واجتماعى وفنى، وقدمناها للاكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع: الشعب يحلم ان تعالج نتائج الحوار التحديات الضخمة، سواء الدولية أو الإقليمية، من خلال طاولة البحث والحوار، كنا جميعا نحلم بشخصية توافقية لإدارة الحوار، لكى نتحدث بأريحية وكانت هناك بعض الأحزاب الأخرى التي كانت تتشكك وكان ذلك استباقا للأمور، وأعتقد أن ضياء رشوان شخصية توافقية، وهو رجل خاض الانتخابات البرلمانية وهو مسئول عن الجماعة الصحفية وهو منحاز لمصر يسعى لمصلحتها واختياره لإدارة الحوار ضربة معلم.

و قال موسى مطفى موسى رئيس حزب الغد: إننا جهزنا كل مقترحاتنا وكل الدرسات والأفكار جاهزة ونناقشها حاليا، والحوار فرصة كبيرة لكل الفئات المصرية لعمل توافق واستقرار ننشده.

وذكر: لابد أن نكون مستعدين استعدادا تاما، لأن مصر مستهدفة من الكثير في العالم، ولابد من تمكين الشباب وأن تخوض مصر سوق التصدير وفكرتنا اقتصادية تنموية حقيقية قابلة للتنفيذ ، واعتقد أن ما طرحه الرئيس من مشروعات لابد من استغلاله ولابد ان نعلم ان مصر مستهدفة ولابد ان نعرف ان مصر ليست ضعيفة وهى قوية جدا .