شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: مليشيا الحوثي تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن الهدنة الأممية ومفاوضات الأردن كشفت من جديد للداخل والخارج حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أنها تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة.

‏وبين أن الحكومة شرعت منذ اللحظة الأولى لإعلان سريان الهدنة الأممية بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، فاوقفت إطلاق النار بمختلف الجبهات، وسهلت وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء لوجهتين "الاردن، مصر"وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق ذلك.

وأوضح أنه في المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثي أيا من التزاماتها الواردة في اعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، وعرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلو متر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز.

‏وقال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها للهدنة فرصة لترتيب الأوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد.