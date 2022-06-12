شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات جسيمة.. توقعات بعدم التحسن قريبا في المطارات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج بأنه لا يتوقع تحسن الوضع قريبا في المطارات الألمانية التي تعاني إلغاء العديد من الرحلات الجوية و تأخيرات.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إن " الموقف في نظام النقل الجوي الأوروبي يعد تحديا جسيما بالنسبة للجميع" مشيرا إلى أن النقص في الكوادر الفنية أصبح يصل إلى الحياة اليومية للناس بصورة أكثر قوة، فيما أعرب فيسينج عن اعتقاده بأن من غير المحتمل التوصل إلى حلول على المدى القصير.

في المقابل، وجه خبير النقل في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أولريش لانجه، الانتقاد إلى فيسينج بشدة وقال إنه " لا يمكنه ببساطة أن يتملص رافعا كتفيه لأعلى ويترك الناس وحدهم في ظل فوضى النقل التي يشارك ائتلاف إشارة المرور في المسؤولية عنها".

وأشارت تقديرات نائبة رئيس نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، كريستينه بيله التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإشراف على مجموعة لوفتهانزا للطيران، إلى أن الموقف سيتفاقم وقالت إن " الصيف سيكون فوضويا".

ورأت بيله أن السبب في ذلك هو المنافسة القسرية الأوروبية في المطارات وما ارتبط بها من توفير في تكاليف العمالة بنسبة تتراوح بين 30 و40% عن طريق العمل بنظام التعهيد والتهرب من العمل بنظام لوائح الأجور الموحدة.