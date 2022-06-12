شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل حذر لمنظمة التجارة العالمية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن تفاؤل حذر اليوم الأحد، بأن ما يزيد على 100 من وزراء التجارة الذين يجتمعون في جنيف سيبرمون اتفاقا أو اثنين عالميين هذا الأسبوع، لكنها حذرت من أن المسار سيكون وعرا وصخريا.

وكشفت المديرة العامة النيجيرية، إن العالم تغير منذ آخر مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية قبل نحو خمس سنوات.

وأضافت في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الذي يعقد بين يومي 12 و15 يونيو حزيران الجاري "أتمنى أن أقول ما هو أفضل.

وأصبح الأمر بالتأكيد أكثر تعقيدا"، مُدرجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة الكبرى على أنها أجزاء من "أزمة كبرى متعددة المخاطر".