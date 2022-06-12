12 يونيو , 2022

غرق سفينة تحمل 16 ألف رأس ضأن بميناء سواكن السوداني (أ ف ب).

غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن كانت في طريقها إلى السعودية ليل السبت - الأحد، قبالة سواحل السودان بالبحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

وقال مسؤول طالباً عدم كشف إسمه، إن «السفينة (بدر1) كانت تحمل 15800 رأس من الضأن، وهو أكثر من حمولتها»، وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد مسؤول آخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحاً أن «غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء».

كما تحدث عن «أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة».

وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. ولفت إلى أنها «المرة الأولى التي تحمل فيها أكثر من 15 ألف رأس، حيث نقلت سابقاً 12 ألفاً».