الصين تهدد بإشعال الحرب بسبب تايوان

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وفي خطاب ألقاه أمام أكبر مؤتمر أمني في المنطقة، أعرب وزير الدفاع الصيني وي فنجي مرارا عن استعداد بكين للقتال لمنع تقسيم رسمي من قبل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايبيه، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.وكانت التصريحات بشأن تايوان جزءا من رد أوسع نطاقا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل يوم بشأن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي ألقى وي باللوم عليها في دفع الجانبين نحو المواجهة.
وقال وي لمسؤولي الأمن العالمي: «لا يتجرأ أحد على فصل تايوان عن الصين، لن نتردد في القتال»، مؤكدا مجددا موقف بكين طويل الأمد حول النزاع.
وتابع «سوف نقاتل مهما كان الثمن. سنقاتل حتى النهاية، هذا هو الخيار الوحيد بالنسبة للصين».
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