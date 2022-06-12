كيم لبوتين: قضيتك عادلة.. تدافع عن الكرامة

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي قال في رسالة لبوتين بمناسبة يوم روسيا «إن الشعب الروسي « حقق نجاحات كبيرة بإنجاز القضية العادلة المتمثل في الدفاع عن كرامة وأمن بلاده.. مع مواجهة جميع أنواع التحديات والصعوبات»، وأضاف في الرسالة» الشعب الكوري يعرب عن دعمه وتشجيعه الكامل لنظيره الروسي».وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن إشارة كيم الواضحة للهجوم على أوكرانيا على أنه «سبب عادل» للدفاع عن أمن روسيا يمثل أحدث دلالة على العلاقات الوثيقة منذ عقود بين الدولتين، كما أعرب كيم عن اقتناعه أنه سوف يتم الاستمرار في تعزيز العلاقات الودية في جميع المجالات و « في رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي».
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