شكرا لقرائتكم خبر بينيت: سيكون لدى إيران قنبلة نووية قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إيران ستكون قادرة قريبا على وضع أيديها على قنبلة نووية ما لم يقف الغرب في وجه نظامها.

وقال لصحيفة «تليجراف» البريطانية، إن إيران تقترب «بشكل خطير» من استكمال برنامجها للأسلحة النووية، وحث بريطانيا على مواصلة الضغوط على قادة طهران.

وأكد للصحيفة «إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، وتقترب بشكل خطير من وضع أيديها على أسلحة نووية».

يأتي تصريح بينيت وسط أنباء تفيد بأن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز 60%، وهو ما يكفي لتصنيع قنبلة. ويشار إلى أن طهران تنفي سعيها لتصنيع أسلحة نووية، وذكرت الصحيفة أنها استنتجت أن إسرائيل طلبت من بريطانيا النظر في فرض آلية «معرقلة» لردع إيران عن الحصول على قنبلة نووية.

وقال بينيت «بدون ضغوط من الغرب، يمكن للنظام الإسلامي في إيران أن يضع أيديه على قنبلة نووية قريبا جدا. وعلى العالم أن يتخذ موقفا حازما ويقولها صريحة للنظام الإسلامي في إيران: لا أسلحة نووية، لا عقوبات. فبرنامج إيران النووي لن يتوقف إلا إذا تم إيقافه».