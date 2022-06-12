شكرا لقرائتكم خبر تونس تحاكم صحفيا أساء للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الشرطة العسكرية التونسية صحفيا بتهمة إشاعة الهرج والاعتداء على كرامة الجيش بعد أن أدلى بتصريحات بشأن تحريك المؤسسة العسكرية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأعلن بيان من النيابة العسكرية عن فتح تحقيق مع الصحفي صالح عطية حول تصريحاته على قناة «الجزيرة» القطرية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش بإغلاق مقرات الاتحاد ووضع قيادييه تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يمتثل.

وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو2021 وطالب الاتحاد بأن تبقى المؤسستان العسكرية والأمنية على الحياد في الأزمة السياسية بين الرئيس وخصومه.