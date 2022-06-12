تونس تحاكم صحفيا أساء للجيش

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وأعلن بيان من النيابة العسكرية عن فتح تحقيق مع الصحفي صالح عطية حول تصريحاته على قناة «الجزيرة» القطرية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش بإغلاق مقرات الاتحاد ووضع قيادييه تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يمتثل.وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو2021 وطالب الاتحاد بأن تبقى المؤسستان العسكرية والأمنية على الحياد في الأزمة السياسية بين الرئيس وخصومه.
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