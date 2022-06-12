شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: الاحتلال يستولي على أراضينا وينكل بمواطنينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «إن العدوان امتداد للتصعيد الإسرائيلي الرسمي وعمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عبر القوة أو فرض الأمر الواقع الاستيطاني أو عبر قرارات حكومية مدعومة من جهات قضائية، ويفترضون من الفلسطينيين أصحاب الأرض القبول بالأمر الواقع والخنوع للتفوق الإسرائيلي الاحتلالي عبر تعبيراته المختلفة، ولا يقبلون من الجانب الفلسطيني غير ذلك».وتابعت الوزارة «إنه عندما يقوم المواطن بالدفاع عن أرضه التي ورثها من أبائه وأجداده، والتعبير عن معارضته لقرار الاستيلاء المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر أن جزء منه قد سلب، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الأرض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل، والقبول بالأمر الواقع».
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: الاحتلال يستولي على أراضينا وينكل بمواطنينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.