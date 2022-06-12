شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: الاحتلال يستولي على أراضينا وينكل بمواطنينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بالقمع الوحشي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الذين اعتصموا في ترقوميا جنوب الخليل دفاعا عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، وعمليات التنكيل البشعة حماية للمستوطنين الذين بادروا بالاعتداء على المواطنين العزل.

واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «إن العدوان امتداد للتصعيد الإسرائيلي الرسمي وعمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عبر القوة أو فرض الأمر الواقع الاستيطاني أو عبر قرارات حكومية مدعومة من جهات قضائية، ويفترضون من الفلسطينيين أصحاب الأرض القبول بالأمر الواقع والخنوع للتفوق الإسرائيلي الاحتلالي عبر تعبيراته المختلفة، ولا يقبلون من الجانب الفلسطيني غير ذلك».

وتابعت الوزارة «إنه عندما يقوم المواطن بالدفاع عن أرضه التي ورثها من أبائه وأجداده، والتعبير عن معارضته لقرار الاستيلاء المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر أن جزء منه قد سلب، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الأرض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل، والقبول بالأمر الواقع».